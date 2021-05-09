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17:06   9 Мая 2021
Политика

Порошенко просил Блинкена ускорить процесс организации встречи Байдена с Зеленским

Порошенко просил Блинкена ускорить процесс организации встречи Байдена с Зеленским

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что просил госсекретаря США Энтони Блинкена организовать встречу Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

Порошенко напомнил, что Зеленский не был приглашен в Вашингтон на встречу с главой Белого дома. Такое положение "более чем красноречиво и слишком бросается в глаза". По словам экс-президента Украины, он направил Блинкену личное послание. В нем политик попросил как можно быстрее организовать встречу Зеленского с Байденом. Порошенко предложил провести переговоры в Европе до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Бывший президент Украины добавил, что отсутствие приглашения Зеленского на саммит НАТО является провалом непрофессионального руководства страны. Причиной такого решения Альянса стали реформы в секторе обороны и безопасности, которые Киев свернул.

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