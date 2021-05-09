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17:04   9 Мая 2021
Общество

Гинцбург назвал условие для отмены масочного режима в России

Гинцбург назвал условие для отмены масочного режима в России

Эпидобстановка по коронавирусу в России пока не позволяет отменить масочный режим, обратил внимание глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Правительство России сообщило о продлении масочного режима в стране. Использование индивидуальных средств защиты и другие ограничительные меры остаются обязательным требованием для граждан, напомнил ученый. Эти предписания необходимо выполнять каждому жителю страны, подчеркнул Гинцбург.

"Мы, как законопослушные граждане, должны следовать данным рекомендациям, и я сам эти требования выполняю", — признался он журналистам Федерального агентства новостей.

Вакцинация от коронавируса 70% жителей РФ позволит остановить распространение заболевания и отменить масочный режим в стране, обратил внимание Гинцбург. Такой показатель иммунизации поможет россиянам навсегда забыть об ограничениях и ассоциировать средства индивидуальной защиты с "украшением, которое носят в славном городе Венеции", заключил ученый.

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#коронавирус #гинцбург #масочный режим

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