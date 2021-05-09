Западные правозащитники попытались притянуть Навального к повестке Дня Победы

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) попыталась привлечь внимание к Алексею Навальному, используя патриотическую повестку в канун 9 Мая.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) попыталась привлечь внимание к Алексею Навальному, используя патриотическую повестку в канун 9 Мая.

Последние действия Amnesty International отчетливо говорят в пользу того, что западные правозащитники пытаются сбить позитивную повестку с праздников 23 Февраля и 9 Мая, постоянно напоминая о скандально известном блогере. Первое заявление по поводу дела Навального организация сделала в канун 23 Февраля, и напомнила о себе после 7 мая, заявив, что блогеру вернули статус "узника совести", указывает ФАН.

В феврале организация отличилась тем, что присудила Навальному премию "За моральное мужество". Привязку этого события ко Дню защитника Отечества в Amnesty International даже особо не отрицали. Однако некоторое время спустя организация отозвала у блогера статус "узника совести", но остался он без него всего на пару месяцев. Уже 7 мая в AI снова попытались сместить фокус внимания россиян с праздника на дело Навального и присудили ему обратно статус "узника совести".

Действия западных правозащитников вполне укладываются в традиционные методы коллективного Запада, который не оставляет ежегодных попыток дискредитировать значимость 9 Мая для россиян. Не исключено, что постоянный пересмотр статуса "узника совести" для Навального является очередной спланированной акцией.