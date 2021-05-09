Sohu: «самый острый клык» ВМФ РФ вызвал зависть у врагов и союзников Москвы

Эксперты китайского издания убеждены, что новейшее оружие России способно сорвать любые военные авантюры США и НАТО. Еще одним сигналом для Запада стали новейшие атомные подлодки «Казань».

ВМФ России уже давно доказал, что может сорвать любые военные авантюры США и стран-участниц НАТО. Еще одним сигналом для Запада стала передача российскому флоту новейших атомных подлодок «Казань». Наличие последних вызывает зависть не только у основных конкурентов Москвы, но даже у ее союзников.

Об этом заявили аналитики китайского издания Sohu. Так они отреагировали на новость о том, что на днях Северный флот РФ принял на вооружение головную субмарину модернизированного проекта «Ясень-М» (885М) — «Казань». В общей сложности Россия введет в строй восемь таких подлодок.

«Это один из видов вооружения России, которому мы завидуем. "Казань" — самая мощная в мире атакующая атомная подводная лодка, истребитель авианосцев», — восхитились китайские эксперты.

Авторы статьи обратили внимание, что за последние годы американо-российские отношения значительно осложнились. В этой связи передача ВМФ РФ передовой субмарины как никогда символична. Москва дала понять Вашингтону, что готова ответить на малейшие военные провокации со стороны США.

Атомная подлодка «Казань» способна выполнять боевые задачи во всех регионах Мирового океана. Кроме того, она оснащена современным вооружением: торпедами и крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Также ожидается гиперзвуковой комплекс «Циркон».

«Это первая в мире атомная подводная лодка, оснащенная гиперзвуковыми ракетами для нанесения высокоточных ударов по вражеским кораблям на большой дальности», — обратили внимание в Sohu.

Крылатая ракета «Циркон» может развивать скорость до 9 Махов и достигать противника на расстоянии до тысячи километров. Эксперты Sohu убеждены, что еще ни одна система ПВО в мире не способна перехватить это оружие.

В этой связи Россия является абсолютным лидером в области гиперзвукового оружия, оставляя США далеко позади. Едва ли у Пентагона появится необходимый арсенал в ближайшем будущем, отмечают китайские аналитики.

«В распоряжении российской армии — гиперзвуковые комплексы наземного базирования "Авангард", авиационные ракеты "Кинжал". С появлением атомной подводной лодки "Казань", оснащенной гиперзвуковыми ракетами "Циркон", Россия станет обладателем полноценной гиперзвуковой триады. Это настоящий кошмар для США и других стран НАТО», — не сомневаются журналисты Sohu.

В США не раз сетовали на неуязвимость российского гиперзвукового оружия. По мнению экспертов, на Западе прекрасно понимают, что объема военной мощи Москвы будет достаточно для сдерживания натиска США и их союзников по НАТО.

«Самый острый "клык" подводного флота РФ — подводные лодки проекта "Ясень-М" — постепенно заменят устаревшие субмарины советских времен. Вместе с подлодками проектов "Борей" и "Борей-А" эти ракетоносцы станут непреодолимой преградой для врага, в том числе в ледяных северных водах», — подытожили в Sohu.

Кроме того, в России продолжается разработка атомной подлодки пятого поколения «Хаски». Субмарины призваны отслеживать и уничтожать вражеские цели, включая перспективные американские подлодки «Колумбия».