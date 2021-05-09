Радиоведущий Рогачев скончался после нескольких недель в реанимации

Известный радиоведущий Максим Рогачев умер в больнице Волгограда 9 мая после несчастного случая.

Известный радиоведущий Максим Рогачев умер в больнице Волгограда 9 мая после несчастного случая.

Мужчина получил тяжелую травму на строительной базе. Инцидент произошел в Советском районе Волгограда, когда Рогачев вместе с коллегами разгружал из машины многотонные станки, передают СМИ.

После этого пострадавший впал в кому. Врачи диагностировали у него тяжелое сотрясение и перелом ключицы. Также радиоведущему в течение 13 часов делали сложную операцию. Следственный комитет после инцидента назначил доследственную проверку.

Несколько недель врачи краевой больницы боролись за жизнь Рогачева. Однако утром 9 мая сердце радиоведущего остановилось. Причина смерти станет известна после экспертизы.