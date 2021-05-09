Пожар на нефтяном танкере вспыхнул у берегов Сирии

На нефтяном танкере, находящемся около побережья сирийского города Банияс, произошел взрыв. ЧП случилось во время ремонтных работ.

На нефтяном танкере, находящемся около побережья сирийского города Банияс, произошел взрыв. ЧП случилось во время ремонтных работ.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за поломки одного из двигателей. В настоящее время огонь ликвидирован. Экипаж справился с ним самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.

Взрыв произошел вблизи аэропорта иракского Эрбиля, сообщал ФАН. Инцидент случился спустя сутки после атаки на одну из баз Моссада на севере Ирака.