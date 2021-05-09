Флаг советской армии водрузили на корпус-шар Музея Мирового океана в Калининграде

На официальной Instagram-странице калининградского Музея Мирового океана сообщили о водружении знамени Победы на верхней части известного корпус-шара.

На официальной Instagram-странице калининградского Музея Мирового океана сообщили о водружении знамени Победы на верхней части известного корпус-шара.

Руководство учреждения приняло решение об установке флага советской армии на верхнюю часть знаменитого корпус-шара. Таким образом в музее подготовились к празднованию Дня Победы.

Также сегодня в полдень музейные корабли дали единогласный сигнал, эту акцию назвали "Гудок Победы". Праздничные мероприятия привели к остановке движения в центре города до 12:30.