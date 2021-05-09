В Финляндии возложили венки к монументу павшим советским воинам

Жители Финляндии возложили цветы и венки к монументу павшим советским воинам в городе Ханко. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

Жители Финляндии возложили цветы и венки к монументу павшим советским воинам в городе Ханко. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

В Ханко почтили память героев Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов, белорусский посол в Хельсинки Алексей Самосуев, посол Казахстана в Финляндии Жанна Сартбаева, а также сотрудники дипломатических учреждений и представители общества "Финляндия — Россия".

Как сообщает РИА Новости, канцелярия посольства в Лаппеенранте, Генеральное консульство в Турку и консульство на Аландских островах провели мероприятия, посвященные Дню Победы.