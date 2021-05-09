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16:30   9 Мая 2021
Политика

В Финляндии возложили венки к монументу павшим советским воинам

В Финляндии возложили венки к монументу павшим советским воинам

Жители Финляндии возложили цветы и венки к монументу павшим советским воинам в городе Ханко. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

В Ханко почтили память героев Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов, белорусский посол в Хельсинки Алексей Самосуев, посол Казахстана в Финляндии Жанна Сартбаева, а также сотрудники дипломатических учреждений и представители общества "Финляндия — Россия".

Как сообщает РИА Новости, канцелярия посольства в Лаппеенранте, Генеральное консульство в Турку и консульство на Аландских островах провели мероприятия, посвященные Дню Победы.

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#финляндия #память #день победы

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