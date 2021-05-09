Вспышка "черной плесени" зарегистрирована в Индии на фоне ситуации с коронавирусом

Случаи заболевания редкой грибковой инфекцией, мукормикозом, фиксируются в Индии, сообщают местные СМИ.

Случаи заболевания редкой грибковой инфекцией, мукормикозом, фиксируются в Индии, сообщают местные СМИ.

Болезнь также называют "черной плесенью". Ситуация с ее распространением связана с обострением эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, передает Управление медицинского образования и исследований страны.

Диагноз чаще всего ставят людям, которые борются с коронавирусом или недавно его перенесли. Мукормикоз поражает легкие или носовые пазухи человека после вдыхания спор грибка.