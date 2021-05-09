В Сербии почтили память воинов-освободителей в ходе празднования 76-летия Победы

Председатель сербского парламента Ивица Дачич вместе с российским послом Александром Боцаном-Харченко почтили память воинов-освободителей в День Победы.

Председатель сербского парламента Ивица Дачич вместе с российским послом Александром Боцаном-Харченко почтили память воинов-освободителей в День Победы.

В торжественной церемонии, приуроченной к 76-летию Победы над фашизмом, Ивица Дачич и Александр Боцан-Харченко, а также сотрудники дипломатических представительств Армении, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана возложили цветы к мемориалу Освободителям Белграда. Там расположены памятники советскому и югославскому воинам, Вечный огонь и братские могилы павших солдат.

Как стало известно ранее, эстонцы возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в Таллине.