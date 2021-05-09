Губернатор Кузбасса принял участие в акции "Парад победы у дома ветерана"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил ветеранов и принял участие в акции "Парад победы у дома ветерана".

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил ветеранов и принял участие в акции "Парад победы у дома ветерана".

Глава Кузбасса вместе с творческим коллективом поздравил с Днем Победы 94-летнего фронтовика Павла Гончарова, приехав прямо во двор ветерана.

"Он (ветеран Павел Гончаров — Прим. ред) служил на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых действиях против Японии, после демобилизации работал в Мариинске на железной дороге", — указано в Telegram-канале главы региона.

В августе 2021 года ветерану исполнится 95 лет. Для фронтовика исполнили музыкальные композиции "Победа", "Катюша" и песню "День Победы".