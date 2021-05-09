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15:46   9 Мая 2021
Политика

Бросавшего зиги ветеранам подростка задержали за "мелкое хулиганство" на Украине

Бросавшего зиги ветеранам подростка задержали за "мелкое хулиганство" на Украине

Киевские националисты устроили провокационную акцию в День Победы. Подросток в балаклаве поприветствовал ветерана ВОВ фашистским жестом.

Вопиющий инцидент произошел у парка Вечной Славы, где ветераны возлагали цветы в честь празднования 76-й годовщины Великой Победы, сообщает "Страна.ua".

Юный украинец бросил зигу одному из проходивших мимо защитников Родины. Как пишет издание, полиция не предприняла никаких действий в отношении ультраправых.

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#украина #нацизм #ветераны #9 мая

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