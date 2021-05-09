Глава Медиагруппы "Патриот" поздравил ветеранов Кронштадта с Днем Победы

Ветераны ВОВ из Кронштадта получили подарки в честь Дня Победы от проекта "Остров фортов". Их лично вручил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Ветераны ВОВ из Кронштадта получили подарки в честь Дня Победы от проекта "Остров фортов". Их лично вручил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

В Кронштадте по случаю 9 Мая состоялся парад моряков Ленинградской военно-морской базы. Участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы приняли более 3 тыс. местных жителей и гостей. Вместе с ними поздравил ветеранов ВОВ и глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

"В рамках праздника он вручил ветеранам подарки от проекта "Остров фортов"", — сообщает Федеральное агентство новостей.

Организация "Остров форта" была создана для помощи в координации работ по созданию в городе рекреационного кластера. В прошлом году в Кронштадте уже были созданы и введены в эксплуатацию исторический парк "Остров фортов", а также комплекс "Лагерь настоящих героев".