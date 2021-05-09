Космос, военная техника и вечный огонь. Как встретили День Победы в России и мире

В России 9 Мая прошел под шум военной техники и праздничные салюты, в США соотечественники пели песни онлайн, а в Братиславу вечный огонь доставили на мотоциклах.

Несмотря на пандемию коронавируса, жители разных городов России и стран мира присоединились к празднованию Дня Победы. В российской столице, на Дальнем Востоке, Урале и в Санкт-Петербурге провели традиционный военный парад, в Австралии и Китае память героев войны почтили сотни российских соотечественников, а в Братиславе торжественно зажгли вечный огонь, преодолевший территорию четырех государств.

«Политика Сегодня» предлагает заглянуть в разные уголки планеты и посмотреть, как во всем мире встретили праздник со слезами на глазах.

Космос

Первыми с праздничной речью ко всем жителям Земли обратились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Видео их поздравления появилось на официальном сайте ведомства.

Космонавты находятся на борту Международной космической станции (МКС). Сегодня у них, как и у многих россиян, официальный выходной.

«Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна», — сказал Новицкий.

Олег Новицкий (@novitskiy_iss), Петр Дубров и Марк Ванде Хай, работающие сегодня на Международной космической станции, поздравляют всех с Днем Великой Победы!#9мая #ДеньПобеды pic.twitter.com/FJ6fmNew73 — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 8, 2021

Дубров и Ванде Хай присоединились к поздравлениям и пожелали всем землянам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости.

Дальний Восток

Вслед за космосом праздновать начали в самых восточных регионах России. На главной площади города воинской славы Петропавловска-Камчатского в параде приняли участие более 1 тыс. человек. В 22:00 (13:00 мск) в небе над краевой столицей прогремел праздничный салют.

Во Владивостоке по центральной улице торжественно прошлись свыше 1,6 тыс. военных, среди которых 1,2 тыс. — военнослужащие Тихоокеанского флота. В составе механизированной колонны проехала 61 единица военной техники. Впервые приморцы увидели на параде танк «Т-80БВ» и боевую машину пехоты БМП-3.

Несмотря на пасмурную погоду в Южно-Сахалинске, свидетелями праздничного парада захотели стать подавляющее число горожан. В торжественном марше прошлись около тысячи военных. Ветеранам, сидящим на трибунах, выдали теплые пледы.

В Магадане на Праздник Победы была проведена обширная программа, включавшая свыше 60 мероприятий. Традиционно в городе устроили легкоатлетическую эстафету.

Спортивные соревнования и театрализованные представления организовали и в Республике Бурятия. В общей сложности в честь праздника в городе состоялось более 120 мероприятий.

В Чите на главной площади открыли музей под открытым небом «Война и Победа глазами забайкальцев». На больших картах, подготовленных краеведческим музеем, были изображены места, люди и события, сыгравшие решающую роль в победе.

Урал

После Дальнего Востока эстафету по празднованию Дня Великой Победы приняли города Уральского федерального округа. Так, например, участниками военного парада в Екатеринбурге стало более 2,5 тыс. человек. По центральной площади города проехали более 100 единиц техники, в частности, танки Т-34 и БМПТ-2 «Терминатор», а также зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3».

Ханты-Мансийск отметился акцией «Бессмертный полк», которая состоялась в небе. Две тысячи портретов участников Великой Отечественной войне пролетели над столицей нефтяного края на самолетах «Як».

Москва

Затем праздник пришел и в столицу России. В Москве парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно состоялся на Красной площади. Его принимал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал — главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В начале мероприятия к россиянам обратился президент России Владимир Путин. Он поздравил зрителей парада с Днем Победы и поблагодарил ветеранов за их подвиг.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — сказал он.

В первой части военного празднества по главной площади столицы промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли более 190 единиц военной и специальной техники. Ее проход открыли танки Т-34 — один из основных символов Победы.

Завершился парад пролетом 23 вертолетов и 53 самолетов ВКС РФ. Последними над городом пролетели шесть штурмовиков Су-25, раскрасив небо в цвета российского флага.

Памятный день в Москве традиционно завершится праздничным салютом.

Санкт-Петербург

Ясная погода в Санкт-Петербурге привлекла на Дворцовую площадь тысячи горожан. Однако на территорию пускали только зрителей с отрицательным тестом на коронавирус. В военном параде приняли участие более четырех тыс. военных, курсантов, кадетов, юнармейцев. А в механизированной колонне — свыше 100 единиц техники.

Жители Петербурга увидели новейшую разведывательную машину повышенной проходимости «Тайфун-К 4х4», «наследников» Катюш — системы залпового огня «Торнадо-Г», а также колонну техники инженерных войск ЗВО («Уран-6»).

В небе над Дворцовой площадью пролетели 30 самолетов и вертолетов. Среди них — транспортный вертолет Ми-26, многоцелевые вертолеты Ми-8, тактические истребители-бомбардировщики Су-34.

Торжественный салют в северной столице России состоится в 22:00.

В мире

В США по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели онлайн-концерт. Его трансляция велась в Facebook. Организатор мероприятия Наталья Чайка посетовала на то, что из-за пандемии коронавируса не удалось собрать большую сценическую площадку.

«Но и обойти стороной эту историческую дату мы не могли. Прерывать традиции празднования мы просто не имеем права», — сказала Чайка.

Участниками концерта стали российские соотечественники, проживающие в различных штатах страны. В их репертуаре были такие произведения, как «Эх, дороги», «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «День Победы», «Смуглянка» и многие другие.

Накануне 9 мая в Нью-Йорке цветы к мемориалу участникам Второй мировой войны возложили около 100 человек.

Кроме того, 9 числа в 15:00 по местному времени (22:00 мск) в США пройдет акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

А вот в традиционном виде памятное шествие провели в старейшем городе Австралии — Сиднее. В парке Уэверли собрались свыше 300 ветеранов Второй мировой войны, их родных и друзей. Среди собравшихся были замечены и представители русскоязычной общины. Помимо «Бессмертного полка» сиднейцы устроили в честь 9 Мая митинг и шествие.

Очное шествие «Бессмертный полк» устроили и в Шанхае. На территории генконсульства РФ память о подвиге героев-предков почтили около 120 горожан. Помимо российских соотечественников, проживающих в городе, в мероприятии приняли участие граждане Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран.

В Братиславе перед памятником советскому солдату-освободителю зажгли вечный огонь, переданный 5 мая председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным. В столицу Словакии его доставили члены гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии».

«Мы на своих мотоциклах провезли его через четыре государства — Россию, Белоруссию, Польшу и Словакию, передавая по пути частицы Вечного огня жителям этих стран, которые зажгли его в памятных местах почти в 200 населенных пунктах», — заявил ТАСС лидер движения Матуш Алекса.

Церемония началась в 02:00 (03:00 мск) и продолжалась около часа. Инициативные местные жители высветили перед памятником надпись «Не забываем!», а также число павших в боях и похороненных в Словакии красноармейцев — 63 518 человек — с помощью лазерных эффектов.

Не пропустили Великий День Победы и в Индии: в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 150 человек. Из-за непростой эпидемиологической обстановки в стране мероприятие вот уже второй раз подряд проводится в онлайн-формате.

В этом году в Индии практически каждый день фиксируют новые антирекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. Однако, по словам председателя координационного совета Индийской ассоциации российских соотечественников Елены Барман, желающие вспомнить о подвиге земляков все равно находятся.

«Мы получили фотографии родственников, которые воевали на фронтах войны, со всех концов Индии. Их предоставили не только наши соотечественники, постоянно живущие здесь, но и дипломаты, и сотрудники российских учреждений», — сказала Барман.

В Риге сотрудники полиции ограничили доступ к памятнику советским воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Жителям Латвии приходится оставлять цветы и венки на специально установленных столах.

В Северной Корее специально ко Дню Победы открыли памятник советским летчикам-героям. Монумент высотой 2,3 метра из мрамора и бронзы посвящен подвигу Михаила Янко и Ивана Бабкина.