Военный автомобиль вспыхнул в Кемерове во время парада Победы

Военная техника загорелась во время парада в Кемерове, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военная техника загорелась во время парада в Кемерове, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Инцидент произошел в Кемеровской области во время торжественного шествия. Военный автомобиль задымился по дороге к площади Советов, сообщили в Telegram-канале "Инцидент Кузбасс".

Водитель машины попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но тот не сработал. Тогда мужчина, решив не медлить, положил на место возгорания тряпку, и ему удалось погасить огонь. По предварительным данным, произошло замыкание электропроводки. Точную причину возгорания установят специалисты.

Совершивший "чудо в кукурузном поле" пилот проехал на танке в День Победы, сообщал сайт 360tv.ru. Дамир Юсупов проходил срочную службу в танковом батальоне и был механиком-водителем. В армии он управлял именно танком ИС-3.