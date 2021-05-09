В Москве началось онлайн-шествие акции "Бессмертный полк"

Виртуальное шествие "Бессмертного полка" в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовало в российской столице.

Виртуальное шествие "Бессмертного полка" в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовало в российской столице.

Известно, что портреты героев Великой Отечественной войны "прошествуют" не только в интернете и на экранах, размещенных на улицах Москвы. Трансляция шествия "Бессмертного полка" также запланирована на медиафасаде Останкинской телебашни.

Ранее в Севастополе люди вышли с портретами героев ВОВ несмотря на отмену "Бессмертного полка". Отмечается, что из-за ограничений по коронавирусу в этом году в российских городах шествие не проводится, однако местные жители все равно вышли на улицы с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны.