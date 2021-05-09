Врач Ярцева рассказала о плюсах майских "бесшовные выходных"

Решение Роспотребнадзора сделать майские выходные непрерывными было правильным, считает врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Решение Роспотребнадзора сделать майские выходные непрерывными было правильным, считает врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Установленные выходные имели большое значение для того, чтобы следующий эпидемиологический этап был более стабильным. Заболеваемость COVID-19 не возросла, рассказала Ярцева в комментарии NewInform.

"Роспотребнадзор принял верное решение. Длинные выходные подходят к концу, но заболеваемость не возросла, поскольку было меньше контактов между детьми. А ведь именно они — частые бессимптомные переносчики", — отметила специалист.

Многие люди провели "бесшовные выходные" в мае за городом. Благодаря этому они дышали воздухом, гуляли и гораздо реже посещали закрытые помещения. Ярцева обратила внимание на это говоря об эффективности решения для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Решение о непрерывных выходных в период с 1 по 10 мая принял президент России Владимир Путин. Таким образом он поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой.