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14:53   9 Мая 2021
Политика

Президент Азербайджана возложил цветы к памятнику генерал-майору Ази Асланову

Президент Азербайджана возложил цветы к памятнику генерал-майору Ази Асланову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

Азербайджанский лидер почтил память павших героев войны. Алиев также традиционно встретился с ветеранами, несмотря на то, что День Победы в Азербайджане отмечается без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева тоже поздравила ветеранов с 9 Мая. Она пообещала, что народ будет хранить верность героическому наследию и передаст память о событиях войны другим поколениям.

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#азербайджан #алиев #день победы

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