Президент Азербайджана возложил цветы к памятнику генерал-майору Ази Асланову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

Азербайджанский лидер почтил память павших героев войны. Алиев также традиционно встретился с ветеранами, несмотря на то, что День Победы в Азербайджане отмечается без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева тоже поздравила ветеранов с 9 Мая. Она пообещала, что народ будет хранить верность героическому наследию и передаст память о событиях войны другим поколениям.