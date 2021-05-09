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14:51   9 Мая 2021
Общество

Берлин и Москва пока не договорились о поставках "Спутника V" в Германию

Берлин и Москва пока не договорились о поставках "Спутника V" в Германию

Переговоры между Россией и Германией по приобретению вакцины от коронавируса "Спутник V" зашли в тупик, сообщила газета Bild.

Издание заявило о "тупике" в переговорах между Москвой и Берлином со ссылкой на источник в рабочей группе, созданной Министерством здравоохранения Германии с целью коммуникаций с производителями препаратов против COVID-19.

Источник газеты отметил, что одобрение "Спутника V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств находится под вопросом, так как у регулятора повышенные требования, пишет ТАСС. Германия не делала официальных заявлений по этому поводу.

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#россия #германия #Спутник V

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