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14:26   9 Мая 2021
Политика

Китайские журналисты предрекли США полный провал в случае "отчаянной схватки" с Россией

Китайские журналисты предрекли США полный провал в случае "отчаянной схватки" с Россией

Соединенные Штаты ждет полный провал, если Россия и Китай объединят усилия в "отчаянной схватке с противником". Об этом сообщили журналисты Global Times.

Авторы материала заметили, что американская администрация старается настроить западных представителей против Пекина. Политика Вашингтона приводит к увеличению очагов конфронтации во всем мире. Белый дом планирует создать оппозицию мировым тенденциям, чтобы на планете установился контроль Запада.

Китайские эксперты посоветовали США "не вести стратегическую игру с огнем", поскольку мощь Москвы и Пекина превышает некогда существовавший военный потенциал Советского Союза и стран Восточной Европы.

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#сша #китай #Global Times

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