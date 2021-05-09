Китайские журналисты предрекли США полный провал в случае "отчаянной схватки" с Россией

Соединенные Штаты ждет полный провал, если Россия и Китай объединят усилия в "отчаянной схватке с противником". Об этом сообщили журналисты Global Times.

Соединенные Штаты ждет полный провал, если Россия и Китай объединят усилия в "отчаянной схватке с противником". Об этом сообщили журналисты Global Times.

Авторы материала заметили, что американская администрация старается настроить западных представителей против Пекина. Политика Вашингтона приводит к увеличению очагов конфронтации во всем мире. Белый дом планирует создать оппозицию мировым тенденциям, чтобы на планете установился контроль Запада.

Китайские эксперты посоветовали США "не вести стратегическую игру с огнем", поскольку мощь Москвы и Пекина превышает некогда существовавший военный потенциал Советского Союза и стран Восточной Европы.