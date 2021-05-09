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14:24   9 Мая 2021
Политика

Путин и Шойгу положительно отозвались о параде Победы в Москве

Путин и Шойгу положительно отозвались о параде Победы в Москве

Президенту России Владимиру Путину и министру обороны страны Сергею Шойгу понравился парад Победы на Красной площади. Они высоко оценили организацию торжественной церемонии.

Об этом в беседе с журналистами отечественных СМИ сообщил российский военачальник Олег Салюков. Несмотря на не очень хорошие погодные условия, участники парада отлично справились со всем, подчеркнул Владимир Путин. Кроме того, положительно о церемонии отозвались и ветераны войны, сказал Салюков.

Ранее стало известно, что вместе с Владимиром Путиным в параде принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он прибыл в Москву после торжественных мероприятий в Душанбе.

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