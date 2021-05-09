Радикалы в Одессе устроили массовую драку из-за георгиевской ленточки

Потасовка с участием националистов произошла во время акции "Бессмертный полк" в Одессе. Злоумышленники попытались вырвать из рук участницы шествия изображение маршала Победы.

Потасовка с участием националистов произошла во время акции "Бессмертный полк" в Одессе. Злоумышленники попытались вырвать из рук участницы шествия изображение маршала Победы.

Инцидент произошел на Аллее Славы во время шествия "Бессмертного полка". Украинские националисты начали вырывать из рук женщины портрет Жукова с георгиевской лентой.

Очевидцы попытались вступиться за потерпевшую, началась массовая драка. После инцидента в отделение полиции забрали пострадавшую, а не неонацистов. Напомним, на Украине публичная демонстрация георгиевской ленты карается штрафом.

Похожий инцидент произошел в Киеве возле парка Славы, куда ветераны пришли возложить цветы по случаю праздника. Один из националистов поприветствовал ветерана по-фашистски. Полиция не отреагировала на этот инцидент.