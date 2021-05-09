Президент Украины призвал не преуменьшать роль своих сограждан в Победе над фашизмом

Киев не позволит преуменьшить роль граждан Украины в Великой Победе над фашизмом, заявил президент страны Владимир Зеленский в поздравительном видеообращении.

Киев не позволит преуменьшить роль граждан Украины в Великой Победе над фашизмом, заявил президент страны Владимир Зеленский в поздравительном видеообращении.

В составе советской армии и войск союзников украинский народ не позволил нацистам властвовать в европейских городах, подчеркнул глава государства.

Киев не допустит, чтобы вклад народа Украины был "минимизирован", сказал Зеленский.

Ранее по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Зеленский записал поздравительное видеообращение. Глава Украины опубликовал 11-минутное видео в Telegram-канале.