14:07 9 Мая 2021Политика
Президент Украины призвал не преуменьшать роль своих сограждан в Победе над фашизмом
Киев не позволит преуменьшить роль граждан Украины в Великой Победе над фашизмом, заявил президент страны Владимир Зеленский в поздравительном видеообращении.
Киев не позволит преуменьшить роль граждан Украины в Великой Победе над фашизмом, заявил президент страны Владимир Зеленский в поздравительном видеообращении.
В составе советской армии и войск союзников украинский народ не позволил нацистам властвовать в европейских городах, подчеркнул глава государства.
Киев не допустит, чтобы вклад народа Украины был "минимизирован", сказал Зеленский.
Ранее по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Зеленский записал поздравительное видеообращение. Глава Украины опубликовал 11-минутное видео в Telegram-канале.