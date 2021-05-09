ВС РФ приняли на вооружение новые авиационные комплексы радиоэлектронной борьбы
Арсенал Российской армии пополнили 19 новых образцов средств радиоэлектронной борьбы, включая комплексы авиационного базирования.
Самые современные истребители ВКС РФ Су-57 теперь смогут получать данные о противнике при помощи авиационных систем РЭБ, которые не имеют аналогов в мире, о чем журналистам рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.
По словам Борисова, в войска поступят сразу 19 новинок, при создании которых разработчики сделали ставку на дальнейшие перспективы развития систем управления и вооружений у иностранных армий. Поставка новинок в армию позволила расширить число средств связи и разведки, которые теперь ВС РС смогут эффективно подавлять и выводить из строя. Особенно Борисов выделил комплексы "Палантин" и "Тирада".
"Они способны воздействовать на широкую номенклатуру радиоэлектронных средств, обеспечивают нарушение работы систем управления войсками и оружием противника, а также прикрытие важных государственных и военных объектов от поражения современными средствами", — добавил вице-премьер.
В апреле военные эксперты рассказали, что в 2021 году войска радиоэлектронной борьбы проведут ряд учений, на которых отработают быстрое создание зон, защищенных от крылатых ракет и беспилотников. В следующем году подобные учения уже с новым оснащением войска РЭБ проведут по всей стране.