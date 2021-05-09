ВС РФ приняли на вооружение новые авиационные комплексы радиоэлектронной борьбы

Арсенал Российской армии пополнили 19 новых образцов средств радиоэлектронной борьбы, включая комплексы авиационного базирования.

Арсенал Российской армии пополнили 19 новых образцов средств радиоэлектронной борьбы, включая комплексы авиационного базирования.

Самые современные истребители ВКС РФ Су-57 теперь смогут получать данные о противнике при помощи авиационных систем РЭБ, которые не имеют аналогов в мире, о чем журналистам рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам Борисова, в войска поступят сразу 19 новинок, при создании которых разработчики сделали ставку на дальнейшие перспективы развития систем управления и вооружений у иностранных армий. Поставка новинок в армию позволила расширить число средств связи и разведки, которые теперь ВС РС смогут эффективно подавлять и выводить из строя. Особенно Борисов выделил комплексы "Палантин" и "Тирада".

"Они способны воздействовать на широкую номенклатуру радиоэлектронных средств, обеспечивают нарушение работы систем управления войсками и оружием противника, а также прикрытие важных государственных и военных объектов от поражения современными средствами", — добавил вице-премьер.

В апреле военные эксперты рассказали, что в 2021 году войска радиоэлектронной борьбы проведут ряд учений, на которых отработают быстрое создание зон, защищенных от крылатых ракет и беспилотников. В следующем году подобные учения уже с новым оснащением войска РЭБ проведут по всей стране.