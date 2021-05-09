В Кремле раскрыли смысл слов Путина о "недобитых карателях"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о "недобитых карателях", подчеркнув активизацию неонацистов в некоторых странах Европы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о "недобитых карателях", подчеркнув активизацию неонацистов в некоторых странах Европы.

Ранее российский лидер в ходе выступления на параде Победы 9 мая рассказал, что некоторые аспекты из нацистской идеологии пытаются поставить на вооружение в мире. Путин заявил о сборищах "недобитых карателей", которые пытаются переписать историю.

Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскрыл смысл слов главы РФ. Собеседник пояснил, что в некоторых странах Европы неонацисты "поднимают голову" и официальные власти стран этому препятствуют. Пресс-секретарь Кремля как пример проявления нацизма привел марш в память о дивизии СС "Галичина", прошедший ранее в Киеве.