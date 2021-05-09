Дед Зеленского принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Донбассе

Украинский публицист Татьяна Монтян приняла участие в шествии "Бессмертного полка" с фотографией деда президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский публицист Татьяна Монтян приняла участие в шествии "Бессмертного полка" с фотографией деда президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили журналисты РИА Новости.

"Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", прокомментировала свое участие в шествии Монтян. Она сказала, что тем временем Зеленский устраивает в центре страны "шабаш".

Ранее в центре Киева националисты провели шествие в честь годовщины формирования пехотной дивизии СС "Галичина". В офисе президента Украины сказали, что они осуждают подобные действия. Любая пропаганда тоталитарного режима запрещена в стране, подчеркнули в столице государства.