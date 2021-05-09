Додон прошел в составе колонны "Бессмертного полка" в Кишиневе

Экс-президент Молдавии Игорь Додон прошел во главе колонны "Бессмертного полка" в Кишиневе, сообщили в СМИ.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон прошел во главе колонны "Бессмертного полка" в Кишиневе, сообщили в СМИ.

Организатором акции выступил национально-координационный комитет "Победа". В шествии принимал участие Додон, спикер парламента страны Зинаида Гречаный, министр обороны Виктор Гайчук, посол России в Молдавии Олег Васнецов и депутаты Соцпартии. Они прошли с центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность".

Впереди колонны двигались автомобили военных лет и небольшой оркестр, передает РИА Новости. В руках у многих участников "Бессмертного полка" цветы, черно-оранжевые флаги, портреты родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. У мемориала произойдет возложение цветов к Вечному огню.