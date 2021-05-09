Ольга Дроздова ушла со сцены театра "Современник" и завершила актерскую деятельность

Звезда сериала "Бандитский Петербург" Ольга Дроздова приняла решение покинуть столичный театр "Современник" и завершить актерскую карьеру.

Звезда сериала "Бандитский Петербург" Ольга Дроздова приняла решение покинуть столичный театр "Современник" и завершить актерскую карьеру.

Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что его супруга и коллега Ольга Дроздова накануне покинула театра "Современник", в котором служила последние 32 года. Он посвятил этому пост в Instagram-аккаунте. Актер театра и кино опубликовал фотографию 56-летней жены с ребенком и подчеркнул, что уход Дроздовой из театра связан с личными обстоятельствами.

"Всему свое время — и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя. Я горжусь своей женой", — отметил именитый актер.

В публикации Певцов перечислил роли, которые играла Дроздова в "Современнике". Среди них, в частности, Шарлотта в "Вишневом саду", Александра Павловна в "Анфисе", Аманда в "Мольере" и не только. Певцов заметил, что супруга, которая занимается педагогической деятельностью, возглавляя актерскую кафедру ИСИ, решила посвятить себя сыну. В официальном браке актеры состоят с 1994 года. У звездной пары есть 13-летний сын Елисей.