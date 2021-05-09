Украинцы возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину

Жители Украины возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который возглавлял освобождение Киева в годы Великой Отечественной войны.

Жители Украины возложили цветы к памятнику генералу Николаю Ватутину, который возглавлял освобождение Киева в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщила одна из организаторов акции "Бессмертный полк" Елена Бережная, украинцы с уважением относятся к героям войны, пишет РИА Новости.

"Наши предки не только освободили мир от фашизма на нашей территории, они освободили всю Европу, поэтому мы гордимся и поклоняемся", — сказала Бережная.

Лидеры партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко, а также некоторые украинские депутаты почтили память павших воинов и возложили цветы к памятнику генералу Ватутину.