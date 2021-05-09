Число жертв страшной аварии в Волгоградской области увеличилось до двух человек

Два человека скончались в результате ДТП с машиной марки Daewoo Nexia, зафиксированном на 956-м километре трассы Р-22 в Волгоградской области.

Два человека скончались в результате ДТП с машиной марки Daewoo Nexia, зафиксированном на 956-м километре трассы Р-22 в Волгоградской области.

Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в ограждение, а после — в световую опору. В результате происшествия автомобилист погиб на месте ДТП от полученных травм, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Медики скорой помощи успели доставить в больницу 59-летнего пассажира машины. Пострадавший скончался, несмотря на все усилия врачей. По предварительным данным, на участке трассы, где произошло столкновение автомобиля с бетонной конструкцией, ведутся ремонтные работы. Правоохранители уже приступили к проверке и позднее примут процессуальное решение.