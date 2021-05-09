Литва обвинила Россию в провале вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Литовские политики убеждены, что граждане страны боятся прививаться вакциной компании AstraZeneca из-за российских СМИ.

В Литве возложили ответственность за провалы в борьбе с пандемией коронавируса на Россию. По мнению литовских политиков, якобы из-за риторики российского телевидения граждане страны боятся прививаться вакциной компании AstraZeneca и отказываются идти в прививочные пункты.

Первым об этом заявил замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас. По его словам, в срыве кампании массовой вакцинации в Европе следует винить именно российские СМИ. Последние на протяжении нескольких месяцев якобы постоянно сравнивали препарат AstraZeneca с отечественным «Спутником V».

«Риски получить неблагоприятные или какие-то тяжелые последствия после вакцинации, например, препаратом AstraZeneca, намного меньше, чем риск погибнуть во время полета на самолете. Эта пропагандистская программа, увы, показывает только преступный характер кремлевского режима», — убежден Адоменас.

Следуя этой логике, к участникам «пропагандистской программы Кремля» стоит причислить СМИ абсолютно всех стран мира, констатировали аналитики портала RuBaltic. Ведь все они, так или иначе, указывали на то, что англо-шведская вакцина от коронавируса провоцирует возникновение тромбов.

Эксперты напомнили, что российские медиа писали о зарубежном препарате достаточно сдержанно и, как правило, ограничивались перепечаткой западных новостей, поскольку AstraZeneca в России не используется.

Инициаторами мнимой «кремлевской пропаганды» как раз выступили СМИ тех европейских стран, где использовалась англо-шведская вакцина и были зафиксированы тромбозы, включая Литву.

«Все они, по его [Адоменаса — прим. ред.] логике, своей работой “раскрывают преступный характер кремлевского режима”», — отметили авторы RuBaltic.

В посольстве РФ в Вильнюсе попытку Адоменаса возложить вину на Россию в области вакцинации назвали проявлением «абсурдной и кощунственной логики». Причем убежденность в том, что Россия виновата «всегда и во всем» стала базовой не только для МИД страны, но и для всего литовского истеблишмента.

По словам экспертов, схожее с Мантасом Адоменасом мнение высказывают и депутаты литовского Сейма. Так, председатель комитета парламента по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас на днях заявил:

«Созданные в России фейки влияют и на решения, принимаемые гражданами Литвы. Россия выбрала своей мишенью западные вакцины, особенно AstraZeneca».

Из высказывания политика следует, что связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов, подтвержденная Европейским фармацевтическим агентством, — не что иное, как российских фейк.

«Литовцы боятся им прививаться не потому, что собственные СМИ сообщили им о выводах европейских экспертов, а литовский Минздрав в марте приостановил вакцинацию для изучения побочных эффектов, а потому что насмотрелись российских телеканалов. <…> Не было бы кремлевской пропаганды — давно бы уже всех привили!» — иронизируют в RuBaltic.

Отсюда следует и низкий уровень доверия литовцев к демократии, убежден аналитик Центра исследования Восточной Европы Андрюс Прохоренко. По его словам, граждане страны слабо верят нынешним ведомствам и партиям, а также не чувствуют себя вовлеченными в процесс принятия решений.

«Карантин в Литве с начала года все продлевают и продлевают, потому что литовцы смотрят Первый канал. У литовских правящих партий маленький рейтинг, потому что в России президент — Путин. И весна в этом году холодная, потому что ветер дует с востока. Что? С запада? А, ну правильно — из Калининграда!» — пишут журналисты RuBaltic.

Ранее в Литве объявили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется 10 мая. Каждую неделю поэтапно будут прививать новую возрастную группу. С 10 числа начнут вакцинировать граждан в возрасте от 55 до 64 лет, с 17 мая — возрастную группу 45-54 лет, с 24 мая — 35 и 44-летних литовцев, а с 31 мая — население от 16 до 34 лет.

За все время пандемии в Литве зафиксировали более 257 тыс. случаев заражения COVID-19 и более 4 тыс. смертей от инфекции. Полностью вакцинированы около 348 тысяч жителей.