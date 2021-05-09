В Сети показали видео авиачасти парада Победы на Красной площади

Пролет авиации ВКС РФ завершил парад Победы на Красной площади в Москве. Видео полета вертолетов и самолетов было опубликовано в Сети.

Пролет авиации ВКС РФ завершил парад Победы на Красной площади в Москве. Видео полета вертолетов и самолетов было опубликовано в Сети.

Отмечается, что в параде участвовали 76 единиц авиационной техники. Над столицей России пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н, самолеты Ил-76 и Ил-78, Ту-160, Ил-78, Ту-95МС. Были задействованы истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Также в параде принимали участие истребители пятого поколения Су-57. В завершение парада Победы штурмовики Су-25 окрасили небо в цвета российского триколора.