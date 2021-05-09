Политолог Журавлев рассказал, кому адресовано послание Путина о "карателях"

Заявление президента РФ Владимира Путина о попытках переписать историю адресовано не только мировым элитам, но и простым людям. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Заявление президента РФ Владимира Путина о попытках переписать историю адресовано не только мировым элитам, но и простым людям. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Научный руководитель Института региональных проблем прокомментировал речь главы государства, которая прозвучала во время парада Победы. Путин рассказал о "недобитых карателях", которые пытаются переписать историю.

"Я думаю, что эти слова были направлены всем — и народам, и элитам, и армиям", — заявил политолог.

По его словам, сейчас народы соседних стран являются союзниками России. Если есть противники, то только среди политиков. Однако необходимо, чтобы послание услышали простые граждане, поскольку они выбирают власть.

Журавлев добавил, что западные политики стали заложниками самих себя. Они говорили об "ужасной" России, а потом заявили: "знаете, мы ошибались, все там не так плохо, и вообще все хорошо", передает сайт 360tv.ru.