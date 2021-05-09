Участник парада Победы в Москве потерял сапог во время марша

Один из участников парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве лишился сапога во время марша. Когда строй прошел, предмет обуви остался лежать на брусчатке.

Один из участников парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве лишился сапога во время марша. Когда строй прошел, предмет обуви остался лежать на брусчатке.

На видеозаписи трансляции парада, которую опубликовал сайт 360tv.ru, видно, как один из военнослужащих выходит в центр площади, чтобы забрать одинокий сапог. В это время строй солдат заканчивает марш, приближаясь к ГУМу. Уточняется, что сапог пролежал на брусчатке считанные секунды. Как продолжил маршировать его владелец, не известно.

Праздничный парад на главной площади Москвы длился один час десять минут. Участие в нем приняли более 12 тыс. человек, свыше 190 образцов исторической, современной и перспективной боевой техники, а также 76 самолетов и вертолетов — по числу победных лет.