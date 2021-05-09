Путин и президент Таджикистана возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Путин и Рахмон почтили память погибших воинов. После завершения парада Победы в Великой Отечественной войне, они пешком прошли по территории Александровского сада. Солдаты Президентского полка во время церемонии в это время устанавливали венок у Вечного огня.

Прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году в этом месте был открыт мемориал, ключевыми элементами которого были Вечный огонь и аллея городов-героев Советского Союза.