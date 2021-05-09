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11:24   9 Мая 2021
Армия

Владимир Путин заявил, что ему понравился парад Победы на Красной площади

Владимир Путин заявил, что ему понравился парад Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы, который прошел в Москве на Красной площади.

Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в столице в 10:00 по московскому времени. Мероприятие завершилось полетом в небе над городом звена штурмовиков Су-25БМ.

"Отлично", — передает слова Путина РИА Новости.

Таким образом лидер ответил на вопрос журналистов о том, понравился ли ему парад. Глава государства также поздравил ветеранов, военных и всех россиян с праздником.

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#путин #9 мая #парад победы

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