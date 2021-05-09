Владимир Путин заявил, что ему понравился парад Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы, который прошел в Москве на Красной площади.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы, который прошел в Москве на Красной площади.

Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в столице в 10:00 по московскому времени. Мероприятие завершилось полетом в небе над городом звена штурмовиков Су-25БМ.

"Отлично", — передает слова Путина РИА Новости.

Таким образом лидер ответил на вопрос журналистов о том, понравился ли ему парад. Глава государства также поздравил ветеранов, военных и всех россиян с праздником.