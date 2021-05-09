Военный парад в честь Дня Победы прошел в столице ДНР

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Донецке.

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Донецке.

Торжественное мероприятие прошло на центральной площади и главных улицах столицы Донецкой Народной Республики. Среди зрителей военного парада был глава ДНР Денис Пушилин, руководители республиканских министерств и ведомств и приглашенные почетные гости, передает РИА Новости.

По Донецку прошли парадные расчеты военнослужащих Народной милиции ДНР и курсантов, в параде приняли участие десятки единиц военной, специальной и автомобильной техники, исторической и современной. Участников смотра тепло приветствовали многочисленные зрители.