Захарова обратилась к россиянам по случаю Дня Победы

Россия сделает все возможное для сохранения памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия сделает все возможное для сохранения памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала День Победы великим праздником, который прославлен советским народом. Она также поблагодарила героев Великой Отечественной войны.

"С 9 Мая! С Днем Победы! Великий праздник, прославленный подвигом нашего народа. И мы сделаем все, чтобы светлая память о героях жила, вопреки наветам. Славьтесь в веках!" — подчеркнула Мария Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с 9 Мая. Глава государства отметил, что День Победы всегда будет священным праздником для граждан РФ.