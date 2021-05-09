Леонков раскрыл «наглую ложь» НАТО относительно военных учений в Эстонии

В Альянсе утверждают, что Россия не подала заявку на участие в американо-эстонских учениях. По словам Алексея Леонкова, российских наблюдателей в очередной раз не пригласили.

Регулярно обвиняя Россию в отсутствии прозрачности военных учений, НАТО фактически использует политику двойных стандартов. Ведь в отличии от Москвы Альянс никогда не приглашает на свои маневры российских наблюдателей.

Такое мнение в беседе с Russia Today выразил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. Так он прокомментировал недавние действия американских военных в Эстонии в рамках учений Swift Response.

В ночь на 8 мая Вашингтон десантировал в Таллине более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение. По утверждению эстонской стороны, основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США.

В маневрах также приняли участие два американских генерала. Согласно сценарию, военнослужащие США должны были провести учебный бой и захватить аэропорт. Их противниками выступили эстонские военные.

«[Генсек НАТО — прим. ред.] Йенс Столтенберг не раз говорил, что такого рода учения — это некий посыл в сторону России о том, что НАТО едино и демонстрацией силы стремится сдержать Россию», — отметил Леонков в разговоре с RT.

Он напомнил, что НАТО регулярно обвиняет Россию в секретности относительно военных учений. Однако Москва, напротив, всегда приглашает на них западных наблюдателей. Чего не скажешь об Альянсе, который утверждает, что РФ попросту не подала заявку, продолжил военный эксперт.

«И на эти учения [НАТО] не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают. Мы же на свои учения их всегда приглашаем», — заметил редактор журнала «Арсенал отечества».

Также Леонков заявил, что маневры стран — участниц НАТО следует рассматривать именно как целенаправленные действия против России, поскольку в новой стратегии блока утверждается об «агрессивных действиях» и вызове со стороны Москвы.

Это подтверждается и тем, что совместные военные мероприятия Североатлантического альянса и Украины открыто преподносятся как вооруженное противостояние с Россией. При этом на российских учениях в качестве потенциального оппонента никогда не указывается реальная страна — подобные маневры проводятся против «условного противника».

Американо-эстонские маневры завершатся 14 мая. 13 мая Россия проведет морские учения Балтийского флота, в которых примут участие три малых ракетных корабля «Мытищи», «Одинцово» и «Советск».