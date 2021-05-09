Королева Елизавета II не будет отмечать День Победы

Праздник Великой Победы в Великобритании обычно проходит с большим размахом, но в этом году королева Елизавета II решила отменить пышные торжества.

Праздник Великой Победы в Великобритании обычно проходит с большим размахом, но в этом году королева Елизавета II решила отменить пышные торжества.

Причина переноса важного для страны мероприятия связана с пандемией коронавируса. Также одна из причин — проведение парламентских выборов накануне, сообщает издание Express.

День Победы королева проведет в Виндзорском замке. Монарх не хочет попасть в объективы фотокамер с представителями какой-либо из партий. Выход в свет Елизаветы II запланирован на 11 мая. Она появится в парламенте.

Во время Великой Отечественной войны Елизавета II работала механиком. После объявления победы в 1945 году юная Елизавета вышла на балкон вместе со своим отцом Георгом VI, матерью и премьер-министром Уинстоном Черчиллем, чтобы поприветствовать народ.