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10:44   9 Мая 2021
Политика

Путин заявил о готовности отстаивать национальные интересы

Путин заявил о готовности отстаивать национальные интересы

Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы и безопасность. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе парада Победы 9 Мая.

По его словам, в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма. Путин заявил, что нет прощения тем, кто "замышляет и воплощает в жизнь агрессивные планы". Россия будет защищать национальные интересы и обеспечивать права российского народа, заключил Путин.

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#россия #путин #9 мая #парад победы

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