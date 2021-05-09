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10:44   9 Мая 2021
Армия

Зеленский в День Победы заявил о стремлении "вернуть" территории Донбасса и Крым

Зеленский в День Победы заявил о стремлении "вернуть" территории Донбасса и Крым

Города восточной Украины должны отмечать две победоносные даты. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, жители восточной части Украины должны отмечать не только День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, но и якобы "освобождение" в ходе событий, которые начались в стране в 2014 году.

При этом, обращаясь к украинским гражданам, Зеленский с уверенностью высказался о так называемом "возвращении" территории Донбасса и Крыма под контроль Киева.

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#донбасс #крым #день победы #зеленский

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