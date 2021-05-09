Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию парада Победы в Москве

Парад Победы стартовал в Москве 9 Мая. Торжественное мероприятие проходит при участии свыше 12 тысяч военнослужащих.

Парад Победы стартовал в Москве 9 Мая. Торжественное мероприятие проходит при участии свыше 12 тысяч военнослужащих.

Федеральное агентство новостей проводит прямую трансляцию парада на официальной странице в соцсети "ВКонтакте". Посмотреть его можно по этой ссылке.

Сообщалось, что парад Победы 2021 года станет настоящей демонстрацией военных новинок. На Красной площади покажут перспективный основной боевой танк Т-14 на базе "Армата". Это "стелс-танк" с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, магнитном и радио- диапазонах. Парад возглавляет главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков, а принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу.