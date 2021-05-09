Владимир Путин рассказал о важности Дня Победы для России

День Победы для России всегда будет священным, заявил глава государства Владимир Путин в поздравительной речи на Красной площади.

День Победы для России всегда будет священным, заявил глава государства Владимир Путин в поздравительной речи на Красной площади.

Российский лидер подчеркнул роль советского народа в борьбе с нацизмом. Великий подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ и память об этом не угаснет, сказал Владимир Путин в поздравительной речи.

Ранее стало известно, что в параде Победы на Красной площади вместе с главой России примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.