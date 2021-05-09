Финляндия обеспокоена готовностью России применить войска в Европе

В Минобороны Финляндии убеждены, что возможность и готовность России использовать армию в Европе усилили военную активность в Балтийском регионе.

В Финляндии заявили о готовности России применить войска в Европе. Об этом говорится в отчете о работе военной разведки Финляндии, подготовленном министерством обороны страны.

В документе содержится оценка военной деятельности России в Европе. Авторы отчета полагают, что возможность и готовность Москвы использовать армию в этом регионе значительно повысили конфронтацию и военную активность в Балтике.

«Россия показала возможность и готовность использовать, где это необходимо, вооруженные силы, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе», — убеждены в оборонном ведомстве Финляндии.

Кроме того, аналитики обратили внимание на возрастающее стратегическое значение Балтийского моря, а также усиление напряженности в Европе. По их мнению, это происходит из-за «возвращения [стран] к силовой политике».

«Растущее политическое противостояние также проявляется в способности и готовности государств или коалиций использовать, при необходимости, вооруженные силы на территории другого государства для защиты своих ключевых интересов, если они сочтут это необходимым», — подчеркивают авторы доклада.

Впрочем, преследование внешнеполитических интересов с помощью вооруженных сил не является эффективным методом, констатировали финны. Несмотря на это, государства продолжают всячески развивать свои военные возможности.

Также в отчете указали на усиление российского военного присутствия в Арктическом регионе. В Минобороны Финляндии убеждены, что эта зона в ближайшие годы станет местом столкновения интересов мировых держав.

Ранее шведские эксперты заявили, что Россия лучше готова к крупномасштабной войне, нежели страны Запада. Об этом говорилось в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020».