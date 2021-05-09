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10:19   9 Мая 2021
Общество

Минтруд РФ: майские праздники не будут делать длинными на постоянной основе

Минтруд РФ: майские праздники не будут делать длинными на постоянной основе

Майские праздники не планируется переводить на постоянную практику, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

В этом году длинные майские выходные решено было ввести из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Такими мерами Роспотребнадзор позаботился об уменьшении распространения коронавирусна, объяснил Котяков.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. С предложением продлить праздничные дни для россиян к лидеру страны обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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#россия #минтруд #выходные #майские праздники

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