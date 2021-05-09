10:19 9 Мая 2021Общество
Минтруд РФ: майские праздники не будут делать длинными на постоянной основе
Майские праздники не планируется переводить на постоянную практику, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Майские праздники не планируется переводить на постоянную практику, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
В этом году длинные майские выходные решено было ввести из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Такими мерами Роспотребнадзор позаботился об уменьшении распространения коронавирусна, объяснил Котяков.
Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. С предложением продлить праздничные дни для россиян к лидеру страны обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.