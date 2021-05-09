Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начинается парад Победы

Президент России Владимир Путин приехал на Красную площадь, где проходят торжественные мероприятия в честь 76-летия Великой Победы.

Президент России Владимир Путин приехал на Красную площадь, где проходят торжественные мероприятия в честь 76-летия Великой Победы.

Российский президент в праздничный день 9 Мая приехал на Красную площадь в Москве вместе с президентом Таджикистана Эломали Рахмоном, который стал единственным иностранным лидером, прилетевшим на парад Победы. Перед началом праздничного мероприятия Путин поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что в городах-героях России, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, 9 Мая пройдут артиллерийские салюты. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.