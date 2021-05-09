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10:19   9 Мая 2021
Общество

Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начинается парад Победы

Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начинается парад Победы

Президент России Владимир Путин приехал на Красную площадь, где проходят торжественные мероприятия в честь 76-летия Великой Победы.

Российский президент в праздничный день 9 Мая приехал на Красную площадь в Москве вместе с президентом Таджикистана Эломали Рахмоном, который стал единственным иностранным лидером, прилетевшим на парад Победы. Перед началом праздничного мероприятия Путин поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что в городах-героях России, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, 9 Мая пройдут артиллерийские салюты. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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#москва #путин #день победы #красная площадь

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