Украина и США приступили к проведению совместных учений в Черном море

Корабли Государственной пограничной службы Украины и береговой охраны США проводят совместные учения в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Корабли Государственной пограничной службы Украины и береговой охраны США проводят совместные учения в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

В ходе маневров корабли пограничных ведомств США и Украины отработают слаженность действий в международной тактической группе.

"Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого проходят совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", — говорится в сообщении.

В настоящее время флагман Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" и корабль береговой охраны США Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит американского корабля в Одессу запланирован на 10 мая.