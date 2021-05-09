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10:15   9 Мая 2021
Общество

Свыше 100 единиц военной техники приняли участие в параде Победы в Екатеринбурге

Свыше 100 единиц военной техники приняли участие в параде Победы в Екатеринбурге

Участниками парада Победы в Екатеринбурге стали свыше 2,5 тыс. человек и более 100 единиц военной техники.

В колоннах прошли боевые машины поддержки танков БМПТ-2 "Терминатор" и кавалеристы в форме времен ВОВ. Тысячи жителей города собрались на центральной площади Екатеринбурга в День Победы.

Торжественное мероприятие началось с объезда ветеранами на внедорожниках пеших расчетов. Зрители встречали их аплодисментами.Парадную колонну возглавлял танк Т-34, который участвовал в освобождении Праги в 1945 году.

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#екатеринбург #техника #парад победы

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