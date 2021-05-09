На Красной площади началось торжественное шествие в честь Дня Победы

В Москве стартовал военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Красную площадь выйдут 12 тысяч военных и бронетехника.

В Москве стартовал военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Красную площадь выйдут 12 тысяч военных и бронетехника.

Вместе с войсками на Красную площадь выведут 190 единиц военной техники, а в воздушной части парада Победы примут участие 76 вертолетов и самолетов. Командование торжественным шествием поручено главнокомандующему сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову, примет парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В День Победы торжественное шествие пройдет сразу в 28 городах России. Второй по численности парад пройдет в Санкт-Петербурге, в качестве гостей торжества приглашены и ветераны ВОВ. Чтобы не подвергать их опасности заражения коронавирусом, город помог им пройти вакцинацию.

Посмотреть прямую трансляцию с московского парада Победы можно будет на официальной странице Федерального агентства новостей.